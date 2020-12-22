Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2021 год

Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Его приняли на сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она прошла в формате онлайн. Средства пойдут на финансирование 26 мероприятий и 9 программ. Они затронут многие сферы, в том числе реабилитацию чернобыльских территорий, сельское хозяйство и информационную безопасность.