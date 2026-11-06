Партия БЕЛАЗов, работающих на сжиженном природном газе, отправилась в Кузбасс

Белорусская техника продолжает покорять траснграничные территории. БЕЛАЗ приступил к поставке 130-тонных карьерных самосвалов на сжиженном природном газе. Первая партия из 15 машин уже направлена на угольные разрезы Кузбасса. Важный момент: это первый в мире самосвал данной грузоподъемности на газовом топливе. Пилотная модель успешно проработала два года на карьерах Кемеровской области, подтвердив свою надежность.

130-тонный карьерный самосвал, работающий не на дизеле, а на сжиженном природном газе, - это экономия на топливе до 30 %, а также решение экологического вопроса, ведь природный газ - это минус 90 % сажи.

В цехе отгрузки БЕЛАЗа - горячая пора. Первую партию флагманских машин готовят к отправке. Процесс небыстрый: самосвалы сначала собирают и вывозят на заводской тест-драйв, проверяют, а потом разбирают на крупные узлы и по частям грузят на железнодорожные платформы.

Евгений Кийко, замначальника цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей ОАО "БЕЛАЗ": "В прошлом месяце мы собрали 10 карьерных самосвалов. В этом месяце план производства именно этих карьерных самосвалов, работающих на сжиженном природном газе, - пять единиц. Цех сборки и испытания автомобилей-тягачей занимается полным циклом сборки карьерного самосвала - от рамы до первого пуска карьерного самосвала".

Под капотом газопоршневой двигатель мощностью 1600 лошадиных сил. Два топливных бака общим объемом 2800 литров обеспечивают полноценную рабочую смену до 14 часов без дозаправки. Испытания пилотного образца на карьерах Кузбасса уже подтвердили эффективность: пробег превысил 250 тыс. км, газовый мотор отработал более 16 тыс. моточасов за два года, а объем перевезенной горной массы составил свыше 1 млн т.

Федор Дунько, начальник цеха отгрузки готовой продукции ОАО "БЕЛАЗ": "Этот самосвал действительно является инновационным. Это обусловлено тем, что двигатель внутреннего сгорания работает на сжиженном природном газе. Природный газ позволяет экономить дизельное топливо за счет использования сжиженного газа".

В 2026 году модель экологического самосвала получила статус "Товар Союзного государства", и это не только признание качества, но и пример тесной промышленной кооперации Беларуси и России.

Александр Насковец, генеральный конструктор - начальник научно-технического центра А. Н. Егорова ОАО "БЕЛАЗ": "Получили статус "Товар Союзного государства", потому что в максимальной комплектации машина состоит из запасных частей, комплектующих, которые производятся либо в Республике Беларусь, либо в Российской Федерации. Ну и мы, как один из самых больших мировых производителей, тоже находимся в Союзном государстве. И мы поддерживаем эту марку, чтобы наш самосвал считался самым лучшим не только на просторах Союзного государства, но и во всем мире".

Белорусский автомобильный завод освоил производство не только наземной, но и подземной техники. Для работы в шахтах создан 45-тонный самосвал, который уже прошел заводские испытания и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. Кроме того, сейчас испытывается 17-тонный погрузчик для работы под землей. Вся техника завода ежедневно модернизируется, создаются новые, лучшие и уникальные самосвалы.