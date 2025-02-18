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Партия техники БЕЛАЗ поставлена в Якутию на производство угля
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17 карьерных самосвалов БЕЛАЗ поставлено на одно из крупнейших российских производств угля в Якутии.
Несмотря на сложные климатические условия, сервисные специалисты уже приступили к сборке и подготовке техники к вводу в эксплуатацию.
На БЕЛАЗе отметили, закупка белорусской техники - это яркое подтверждение доверия российских лидеров горнодобывающей отрасли к нашей технике, а в Якутии, где экстремально низкие температуры, предъявляют высокие требования к машинам, это особенно важно.