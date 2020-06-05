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Партия белорусских пожарно-спасательных машин отправилась в Улан-Батор

Спецтехника на экспорт для безопасности целой страны! Большая партия пожарно-спасательных машин, созданная нашими специалистами из Борисова, отправилась в Улан-Батор. Производство наукоемкое: 25 автоцистерн спроектированы с учетом климатических особенностей Монголии. А это разбежка - зимой минус 40 и летом до плюс 50. Специальные шасси доработал МАЗ.

В этом году борисовчане также реализовали контракт с Казахстаном. Компания обеспечивает пожарной и спецтехникой также МЧС нашей страны. Всего в линейке машиностроителей более сотни различных модификаций автомобилей.

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