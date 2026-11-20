Каждое седьмое яйцо в Беларуси произведено в Солигорске. ОАО "Солигорская птицефабрика" является единственным уникальным переработчиком яиц в виде вареных и копченых, сообщила член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева в "Актуальном интервью".

"У нас переработка куриного яйца составляет 30 %, перепелиного - 50 %. В общей сложности 30 % из переработанного идет на экспорт и 70 % остается в Беларуси", - привела данные собеседница.

Солигорской птицефабрике в 2026 году исполняется 55 лет. В 1971 году одному из совхозов выделили отдельное предприятие, которое назвали "Солигорская птицефабрика". В первый год работы заводом было произведено 3,5 млн яиц. Сегодня этот объем производится менее чем за четыре дня.

Инна Толкачева

За 55 лет фабрика не только приросла в объемах, но и расширила линейку продукции. Потребителю в том числе предлагаются функциональные яйца, обогащенные селеном, и вымытые яйца. "У нас единственный в своем роде в Беларуси цех по варке яиц. Мы также производим детское питание в виде перепелиных яиц, коптим яйца, делаем паштеты и омлеты из яиц, предлагаем яйца в соусе. Все ноу-хау в яичном бизнесе всегда исходят от Солигорской птицефабрики", - подчеркнула директор птицефабрики.

Инна Толкачева также инициировала создание селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов на базе Солигорской птицефабрики.

За большими показателями и мощностью всегда стоят люди. На производстве трудятся более 700 человек. Но кроме увеличения человеческого ресурса, растет и территория. В 2025 году была введена в эксплуатацию перепелиная ферма. "Сегодня объемом производимой продукции обеспечиваем не только Республику Беларусь, но можем накормить еще и половину России. За 2026 год объем производства сложится 250 млн яиц", - добавила Инна Толкачева.

Главное фото: magnific.com