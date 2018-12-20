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Павел Каллаур: Ставка рефинансирования на конец 2019 года оценивается на уровне 9-10 % годовых

Национальный банк сегодня также принимал стратегические решения на будущий год. Так, уровень инфляции планируют уложить в 5 % по итогам 2019. В нынешнем она не превысит пяти с половиной процентов. Сегодня регулятор определил главные финансовые ориентиры на большой итоговой пресс-конференции. Монетарная политика не нуждается в корректировке. А действующие процентные ставки соответствуют макроэкономическим условиям и учитывают возможные будущие риски. Ставку рефинансирования решено пока оставить на прежнем уровне. В новом году ключевая ставка останется в этих рамках. Такой сценарий наиболее вероятен при отсутствии внешних шоков. Их риск существует, заметили в Нацбанке, но регулятор готов минимизировать негативные последствия.

В будущем году Нацбанк готов отказаться от регулирования предельного уровня процентных ставок на кредитно-депозитном рынке, а также позволить белорусам свободно открывать счета в иностранных банках. Речь, однако, лишь о текущих счетах. Для депозитов, как и прежде, потребуется разрешение.

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