Павел Каллаур: Ставка рефинансирования на конец 2019 года оценивается на уровне 9-10 % годовых

Национальный банк сегодня также принимал стратегические решения на будущий год. Так, уровень инфляции планируют уложить в 5 % по итогам 2019. В нынешнем она не превысит пяти с половиной процентов. Сегодня регулятор определил главные финансовые ориентиры на большой итоговой пресс-конференции. Монетарная политика не нуждается в корректировке. А действующие процентные ставки соответствуют макроэкономическим условиям и учитывают возможные будущие риски. Ставку рефинансирования решено пока оставить на прежнем уровне. В новом году ключевая ставка останется в этих рамках. Такой сценарий наиболее вероятен при отсутствии внешних шоков. Их риск существует, заметили в Нацбанке, но регулятор готов минимизировать негативные последствия.