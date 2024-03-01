Павел Каллаур: В Беларуси растет доверие к национальной валюте

В Беларуси растет доверие к национальной валюте, рассказал глава Нацбанка Павел Каллаур. Он отметил, что необходимо максимально расширить использование белорусского рубля всеми участниками экономических отношений. В прошлом году доля депозитов в рублях увеличилась на 6 процентных пунктов. Повышался спрос и на кредитные ресурсы в нацвалюте со стороны корпоративного сектора, а интерес к займам в долларах и евро сокращался. Динамика перехода на национальную валюту усиливается, в том числе во внешнеторговых расчетах.