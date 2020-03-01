Пеллетные заводы. Высокорентабельное производство под вопросом?

Как заработать 20 миллионов евро за год на низкосортной древесине и отходах? Задача может показаться невероятной. Хотя рецепт довольно прост: это идеальное сырье для пеллетных заводов. На них производят топливные гранулы.

А это, во-первых, экологичное топливо из возобновляемого ресурса, во-вторых, продукт имеет высокую добавленную стоимость, в-третьих - на товар есть покупатель - большой спрос у стран Евросоюза. Как результат - можно получать хорошую валютную выручку.

Изучив ситуацию, в мае прошлого года Александр Лукашенко поручил за год построить 6 пеллетных заводов на базе перспективных лесхозов. Дедлайн по проекту - 1 июня. То есть, три месяца осталось. Но два из шести заводов - еще без фундамента и даже без чертежей.

Виновник - Гомельский завод "Коммунальник", который взял на себя обязательства по разработке проекта, выиграл тендер в августе, но даже не приступил к работе. В декабре пришлось экстренно решать вопрос.



По мнению Комитета госконтроля, свою лепту в этот вялотекущий процесс внесло и Министерство лесного хозяйства - не проконтролировали, а время упущено. Не удивительно, что теперь тут предстоят работы в авральном режиме. Ксения Лебедева изучила вопрос.





Сейчас в стране два миллиона кубометров низкосортной древесины

Это примерно как 40 тысяч железнодорожных вагонов. Но зачем ее продавать за бесценок, если можно создать продукт с высокой добавленной стоимостью? И, зарабатывая на отходах, сделать деревопереработку безотходной.

Сегодня ровно 12 лет, как в системе Министерства лесного хозяйства появился первый такой завод - первопроходцем стало Житковичское лесничество.

Рядом строят второй завод - он вошел в число тех, что поручил построить Президент в конце мая прошлого года. Только вот дело замерло на чертежах.

1 июня здесь должны выпустить первые топливные гранулы . Сегодня на календаре март, но даже фундамент не залит. Видимо, работы предстоят круглосуточные, ведь срок возведения пеллетного завода - 6 месяцев. Доброжелатели делают ставки, успеют или нет.

Ни у кого и в голове не укладывается, как вышла такая ситуация

Ни у кого и в голове не укладывается, как вышла такая ситуация и почему, оценив свои силы и признав свою несостоятельность, проектировщики не сообщили об этом, а просто ждали. Видимо, с моря погоды. По настоянию госконтроля контракт был расторгнут. Новая компания уже приступила к разработке чертежей. Строительство и проектирование ведутся параллельно.

Василий Руденик, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы видим, что лесхозы заинтересованы в строительстве. Прилагают максимум усилий. Нужно было изначально понимать всю полноту ответственности за те слова, которые были сказаны Главе государства. Обещания и заверения, что за год будут построены 6 заводов. А сейчас мы бросаемся в авральный временной фактор. Погода сама дает возможность догнать упущенное время. Министерство в свою очередь тоже не должно было ждать, что по вине одной стороны тормозятся все работы. Поэтому давно надо было не ждать наших указаний, а принимать решительные меры. И еще в ноябре месяце исправить эту ситуацию. Теперь за три месяца нужно построить завод".



При этом Министерство лесного хозяйства уверено, что все под контролем

Владимир Шут, замначальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси

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"В ближайшее время работы будут активизированы. При необходимости они будут в круглосуточном режиме. Поручение Президента будет выполнено в установленные сроки. Владимир Петрович, Минлесхоз, главный ответственный. Может сложиться впечатление, что не проконтролировали своевременно. Как прокомментируете? Законодательство в сфере строительства имеет свои нюансы. С такими масштабными проектами мы ранее не сталкивались. В первую очередь. Во-вторых, была выбрана проектная организация, которая на момент ее выбора никаких нареканий с нашей стороны не имела и все скрытые подводные камни, как оказалось, были обозначены позже. Контроль должна была осуществлять инженерная организация, с которой тоже расторгнуты договора. Ведется претензионная работа".

Ситуация с Житковичским лесхозом едва ли не повторилась и с Кличевским. Ведь проектировщик тот же. Однако здесь руководитель раньше начал искать запасные варианты, поэтому в апреле уже отгрузят первую партию пеллет в несколько тысяч тон.У разбитого корыта Мозырское опытное лесничество. И все же обещают, что завод введут в срок. А проблема все та же…

Андрей Марачковский, директор Мозырского опытного лесхоза

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"Гомельская компания заявилась на торги с наименьшей стоимостью. Мы ее выбрали. 1 декабря они обязаны были отдать проект с экспертизой. Но так этого и не случилось".







Крупнейшее пеллетное производство сосредоточится в Борисове

В день будут выпускать боле 4 тонн топливных гранул высокого качества. Они менее золистые и их можно будет использовать в отоплении домов. Стоимость беленого продукта выше серого брата. Если последние продают тонна - 100 евро, беленые - 130. Готовность завода - на уровне. Вот-вот стартует пусконаладка.

Госконтроль решил сверить часы и с оставшимися двумя участниками стройки - все же ответственность большая, а как показал прежний опыт - руку лучше держать на пульсе.