Пеллетный завод - каковы перспективы в Беларуси?

В Беларуси, где успешно работает деревообрабатывающая промышленность, строительство подобных заводов в регионах не только хорошая прибыль, но и безотходное производство. Теперь на базе многих лесных хозяйств каждый год появляются предприятия по производству топливных гранул, за которыми выстраиваются в очередь те же страны Балтии. Это тот проект, которым мы справедливо можем гордиться и еще раз напомнить себе важное: чтобы страна развивалась и была успешной, нужно просто искренне любить свое!