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Пеллетный завод открыли под Пружанами
Как превратить отходы в доходы? В Пружанском районе запустили завод по производству пеллет. По поручению Президента такие предприятия должны заработать в каждой области. Пеллеты - товар экспортный, прибыльный. Может приносить около 18 миллионов долларов в год. Новое производство увидела Мария Тройнич.
На предприятии в Пружанском районе говорят: здесь деньги лежат прямо под ногами. То, что еще недавно считалось отходами производства, - теперь ценное сырье. Из щепы начали делать пеллеты - гранулы для отопления домов и промышленных помещений. Новый завод построили рядом с уже существующим предприятием.
За три часа работы небольшого цеха деревообработки образуется такое немаленькое количество отходов. Еще недавно щепу отправляли на склад. А теперь с появлением нового производства она станет экспортным товаром.
Кроме этого, на завод будут привозить щепу, которая остается после вырубки леса.
Первый этап - забросили на первую рубилку, потом - сушка, вторая рубилка, и потом уже непосредственно идет на пресс-гранулятор.
90 % продукции завода будут экспортировать
По словам руководства нового предприятия, спрос на пеллеты большой. Завод едва запустили, а на товар уже есть потенциальные покупатели. Планируют, что на экспорт уйдет 90 % продукции.
Новый пеллетный завод будет производить 20 000 тонн гранул в год
Пеллетные заводы построят в каждом регионе Беларуси - это поручение Главы государства. Новые перерабатывающие предприятия будут в несколько раз мощнее и позволят нарастить экспорт. По предварительным подсчетам, в год на пеллетах лесхозы страны будут зарабатывать около 18 миллионов долларов. Для сравнения: в Европе тонна пеллет стоит 90 евро. На новом заводе в Пружанском районе будут делать 20 000 тонн гранул в год.
Древесные материалы из Брестской области поставляют в страны Европы и Китай
За последние десять лет в Беларуси стали заготавливать в два раза больше древесины. Одна из причин массовых вырубок - жук-короед, паразит, который приводит к высыханию целых массивов. Эта проблема в последние годы актуальна для многих стран Европы. Но специалисты спешат успокоить: вместо срубленных деревьев садят новые. Так за семьдесят лет Беларусь стала в два раза зеленее. Древесные материалы из Брестской области поставляют в большинство стран Европы и в Китай. С новым производством экспортная карта станет еще шире. Тем более в регионе уже начали проектировать еще один пеллетный завод. Его планируют построить в Ивацевичском районе.
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