Пеллеты - самое востребованное древесное топливо на европейском рынке

Специалист по защите леса, его использованию и лесоустройству. Проще говоря - лесничий. Четверть века Александр Корольчук служит на благо природы. Говорит, за эти годы и сам стал ее частью. Ель, сосна, дуб или осина - породу дерева он может определить даже с закрытыми глазами, прикоснувшись лишь к коре. А вот руководствоваться внешним для определения внутреннего не советует! Внешность обманчива. И даже небольшие повреждения не повод отправлять эту сосну на дрова!

И здесь Александр Корольчук логично сравнивает лесное хозяйство с сельским. Как на полях или в огородах у каждого овоща - свой срок созревания, так и у дерева - возраст рубки. Урожай нужно собирать вовремя. Иначе сгниет.

Лесосека. Логойский лесхоз. Прямо сейчас здесь заготавливают древесину. На одном харвестере за день оператор может вырубить до 40 кубометров леса. Сколько из них будет деловой, а сколько дровяной, станет известно только на делянке. Именно там и определят стоимость древесины.

Своего часа этот лес ждет уже больше двух месяцев. Отдельные запасы лежат по полгода. Только в Логойском лесхозе в остатках 15 000 кубов древесины. По стране на первое мая - три миллиона. И это почти втрое больше, чем еще несколько лет назад. Речь в основном о древесине низкого качества. Технологическое сырье для ДСВ, ДСП и плиты OSB. Мастер по лесозаготовкам Александр Астровко уверяет: медлить нельзя. Время обесценивает вот так лежащее природное богатство. Чтобы и это не потерять, древесину обрабатывают. Впрочем, когда речь о таких объемах, для лесхоза это существенные затраты.

Рынок упал в пять раз. Цена на пиломатериалы снизилась на 40 %. Причиной - жук-короед. Многие страны увеличили свои заготовки. Белорусский рынок просел. Да и к переработке больших объемов внутри страны оказались не готовы.

Треть остатков круглой древесины в этом году в Беларуси действительно экспортируют. Мера вынужденная. В дальнейшем от намеченного еще в 2016 году отходить не будем. Решено активнее создавать новые предприятия, чтобы внутри страны производить, например, топливные гранулы и уже их продавать за границу. Те же пеллеты стоят в три раза дороже леса-кругляка.

И такой завод должен быть в каждой области. Деревоперерабатывающий - на базе Бегомльского лесхоза. Одно из 11 государственных крупнейших предприятий по производству пеллетов. Построен почти 10 лет назад. Здесь налажен полный производственный цикл. Причем все автоматизировано. В смене работает лишь три человека.

Производственная мощность предприятия - около 8 тыс. тонн пеллетов в год. Пеллеты - это самое востребованное древесное топливо на европейском рынке. Сырьем для производства гранул является древесная щепа или опилки - то есть низкокачественная древесина.

Продукция из нашей страны в основном поставляется в Литву или Латвию. Одна тонна этого топлива реализуется на европейские рынки по цене 125 евро, а само производство, по сути, безотходное.

Уже через несколько лет о своем пеллетном цехе можно будет говорить и в Логойском лесхозе. Пока это планы, но здесь понимают, что без него уже никуда. И показывают еще одно, тоже безотходное (ну разве что кора остается) необычное производство. Балансовая древесина. С 2011 года в лесхозе из нее начали делать вот такие колышки. Английские фермеры в восторге! Беларусь - основной поставщик. Нашим низкосортным деревом они огораживают пастбища.

Вот и получается, кто ищет, тот… А там гляди, не только заборы для английских пастбищ или дома деревянные для французов (уже целые кварталы белорусские есть в Вильрю) строить будем, может, и мебель куда активнее начнем собирать.