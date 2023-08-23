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Пензенская область активно сотрудничает с Беларусью в промышленной сфере и наращивает поставки белорусской техники самого разного профиля
Беларусь продолжает выстраивать прочные связи с российскими регионами. Главное что нас объединяет - мощное развитие сельского хозяйства и рынка продовольствия. Хорошие результаты показывает сотрудничество с Пензенской областью. Товарооборот по итогам I полугодия сложился на уровне двух миллиардов российских рублей. Активно сотрудничаем и в промышленной сфере, а также наращиваем поставки белорусской техники самого разного профиля. Подробнее в нашей рубрике "Ближе некуда".
Беларусь и Пензенская область России очень похожи друг на друга. За полторы тысячи километров от Минска те же плодородные поля и величественные леса. А еще высокотехнологичная промышленность и успешное сельское хозяйство. И везде есть наш общий интерес.
Белорусских продуктов все больше в российских регионах. И Пенза не исключение. Здесь недавно открылась сеть магазинов "Щедрый Батька", где в топе самых популярных товаров наши сыры и колбаса. А из города на Суре к нам отправляются сладости, которыми знаменита область - от конфет до мармелада. Теперь в этом списке и кленовый сироп. Он до конца года появится на полках белорусских магазинов.
Мы уже заключили контракт с белорусским партнером, надеемся, что продукт скоро появится на белорусских полках. Наш кленовый сироп плотный, терпкий, совершенно другим вкусом обладает, чем канадский.
А вот что точно приходится по вкусу аграриям Пензенской области - это наша техника. Гомсельмаш не нуждается в особом представлении. За 12 лет в область было поставлено почти шесть сотен комбайнов. "Полесье" в топе еще и благодаря качественному сервисному обслуживанию. Его обеспечивает официальный дилер завода.
Сергей Губский, гендиректор торгового дома "Подшипник": Сервисный центр обеспечен выездными сервисными бригадами, которые оснащены всем необходимым для устранения всех отказов, уровень реанимирования не более 12 часов.
Наша техника не только в полях, но и на дорогах Пензенской области. Каждая четвертая машина в местном автодоре - белорусского производства. Таковы результаты прошлогоднего обновления. Ежедневный фронт работ постоянно расширяется: в Пензе активно возводят новые магистрали и расширяют старые. А еще обновляют разметку. Здесь незаменимый помощник - оборудование из Бреста.
"Качественная техника, никаких проблем нет", - утверждает директор МБУ "Пензавтодор" Артем Спиридонов.
Вообще наши производители в Пензенской области на очень хорошем счету. Поэтому смогли оперативно занять ниши, которые освободили европейские конкуренты. А еще помогли региону решить задачи по импортозамещению.
У нас очень много тем для сотрудничества. Начнем с Могилевлифтмаша. Пензенская область занимается заменой лифтового оборудования, нам надо заменить 502 лифта.
И что еще объединяет Беларусь и Пензенскую область - мощное сельское хозяйство и высокий уровень подготовки специалистов для АПК. В профильном областном университете вместо классических учебных аудиторий - полноценные практические лаборатории. Среди них и класс МТЗ, который создан полтора года назад. У студентов появилась возможность проходить подготовку на белорусских машинах.
"Техника надежная, проверена временем", - рассказывает студент Пензенского государственного аграрного университета Андрей Пушков.
Наша техника работает и на полях учебного хозяйства университета, причем показывает себя на высшем уровне. Поэтому неудивительно, что знаменитых "Беларусов" в регионе становится все больше. Они идеально подходят под условия Пензенской области. Здесь очень плодородная почва. Особенно для новых совместных проектов.
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