Западные санкции станут катализатором для развития экономик Беларуси и России. Об этом шла речь во Дворце Независимости. В Минск прибыла делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко. От машиностроения до культуры - предложений по сотрудничеству большое количество. Глава нашего государства отметил, у Беларуси передовые технологии в сельском хозяйстве, мы всегда готовы делиться опытом и наработками. Еще одно направление - строительство: жилищные, социальные и промышленные объекты. Также Александр Лукашенко выступает за создание совместных белорусско-российских производств.



Всего Пензенская область планирует заместить белорусской продукцией порядка 800 наименований. К слову, взаимная торговля и в прежние времена шла продуктивно, ее не остановила и пандемия. В 2021 году товарооборот с российским регионом составил около 100 млн долларов.

