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Перечень разрешенных для ИП видов деятельности будет расширен

Перечень разрешенных для ИП видов деятельности будет доработан с учетом предложений бизнеса. Их обсудят на уровне регуляторов, сообщили в Минэкономики. Во время общественного обсуждения проекта документа поступило порядка 300 предложений - дополнительно к тем, которые направлялись непосредственно в адрес министерств.

Напомним, первоначально речь шла о том, что реформирование предпринимательской деятельности затронет около 40 тыс. ИП. В результате обсуждения, предполагают в профильном ведомстве, новшества коснутся порядка 20 тыс. предпринимателей.

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