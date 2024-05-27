Перечень разрешенных для ИП видов деятельности будет расширен

Перечень разрешенных для ИП видов деятельности будет доработан с учетом предложений бизнеса. Их обсудят на уровне регуляторов, сообщили в Минэкономики. Во время общественного обсуждения проекта документа поступило порядка 300 предложений - дополнительно к тем, которые направлялись непосредственно в адрес министерств.