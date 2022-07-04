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Передать сертификаты об уплате таможенных пошлин и налогов теперь можно онлайн

Новая услуга стала доступна для белорусов на едином портале электронных услуг. Теперь передавать сертификаты об уплате таможенных пошлин и налогов можно онлайн. Это касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо получить средства электронной цифровой подписи. Далее заполнить заявку и заключить договор. После - пройти аутентификацию на портале, и сервис будет доступен в личном кабинете плательщика.

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