Передать сертификаты об уплате таможенных пошлин и налогов теперь можно онлайн

Новая услуга стала доступна для белорусов на едином портале электронных услуг. Теперь передавать сертификаты об уплате таможенных пошлин и налогов можно онлайн. Это касается юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо получить средства электронной цифровой подписи. Далее заполнить заявку и заключить договор. После - пройти аутентификацию на портале, и сервис будет доступен в личном кабинете плательщика.