Краткий пересказ от ИИ

Один из ключевых драйверов экономического роста - промышленность. Все нынешние достижения - именно благодаря хозяйскому подходу Александра Лукашенко - на старте президентства. Глава государства не дал "разбазарить" предприятия... И сегодня народное достояние действительно приносит пользу народу.

Успешные на рынке модели, а также яркие новинки... Все это представлено на II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Крупный промышленный форум мы принимаем уже во второй раз - и традиционно с широким международным представительством.

Самый мощный трактор BELARUS-5425 весной показали Президенту, летом презентовали широкой публике на "БелАгро" - и осенью привезли на "ИННОПРОМ".

Алексей Шевцов, начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО "МТЗ":

"Планируется переоснащение производства для того, чтобы наладить серийный выпуск этой продукции. За этот период, пока это все будет происходить, должны успешно завершиться и строительство, и испытания, которые сейчас идут в колхозах. Механизаторы очень сильно заинтересованы, довольны. Ребята даже приезжали из соседних хозяйств просто посмотреть".

Заказов на сегодня хватает, в том числе от российских компаний. Возможно, после "ИННОПРОМа" заявок станет еще больше. На большую промышленную неделю в Минск приехали представители 17 регионов большой страны. От Брянска до Ханты-Мансийска. Каждый хочет найти партнеров в Беларуси. Поэтому переговоры идут почти без пауз.

Алексей Винокуров, генеральный директор Научно-исследовательского института источников света имени А. Н. Лодыгина (Мордовия, Россия):

"С Брестским электроламповым заводом запланирована встреча. С ними идет общение по созданию новых продуктов и возможности их коммерциализации как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Также работаем с "АТЛАНТом". Сегодня проходила встреча. Обсуждали коммерческий потенциал. Ряд образцов направлен в сторону "АТЛАНТа". Ждем дальнейших заключений и кооперации".

Все договоренности на "ИННОПРОМе" принято доводить до подписания. Зона подписаний не пустует. Документы о сотрудничестве, поставках и создании стратегических для рынка продуктов. Союзному станку - быть!

Андрей Карцев, директор по продажам холдинга "Белорусская станкостроительная компания":

"Мы сможем производить большую гамму станков для разных металлов. Не только для одного типа металла, но с разной мощностью, с разными оборотами и так далее. Во-вторых, эти станки, благодаря российским шпинделям, а это одна из ключевых частей, ближе к тому, чтобы они были оформлены как станки ЕАЭС".

Дмитрий Колбасов, коммерческий директор "Центра эффективных производственных решений" (Россия):

"Данные станки будут поставлены на российские машиностроительные предприятия - белорусский станок с российскими комплектующими. В перспективе у нас сотрудничество с другими станкостроительными компаниями в Беларуси".

Союзный 3D-принтер презентовали на выставке

Промышленность начинается со станков, но в век технологий еще и с 3D-принтера. Первую российско-белорусскую модель показали сегодня на выставке - и, кстати, наших комплектующих там 60 %. Это не только железо, еще начинка - та самая, что делает оборудование действительно передовым.

"Мы планируем создать в Беларуси одну из ключевых производственных площадок. Здесь будут выпускать не только 3D-принтеры, но и вспомогательное оборудование для всей цепочки аддитивных технологий. Также мы намерены развивать НИОКР и обучать персонал", - отметил директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.

Союзная интеграция и кооперация - пример для остальных. По этому же пути идем и в рамках ЕАЭС. Наши партнеры по "евразийской пятерке" - тоже на "ИННОПРОМе". В этом году с сильной транспортной специализацией.

Ерлан Амренов, директор департамента машиностроительной компании (Казахстан):

"Мы недавно отгрузили последнюю партию колесных пар Осиповичского завода транспортного машиностроения. Кроме того, мы покупаем пруток белорусского производства для изготовления рельсовых скреплений. Сейчас ведутся переговоры о дальнейшем углублении сотрудничества".

С таким же настроем приехали компании из Ирана. Этот белорусский "ИННОПРОМ" для восточной страны первый, но что приятно - желающих участвовать долго искать не пришлось. Дальнее расстояние между Минском и Тегераном уж точно не помешает установить новые контакты.

Сейед Мохаммад Джавад Хорасани, директор по технологиям Национальной иранской компании медной промышленности:

"Мы представляем Национальную иранскую компанию медной промышленности. Вообще, наша страна занимает шестое место в мире по запасам меди. Такие объемы - надежная основа для стабильного производства и долгосрочного развития. Но, конечно, в одиночку все делать сложно. Мы ищем новых партнеров, в том числе и в Беларуси. Для этого и приехали на "ИННОПРОМ". Первые впечатления очень хорошие, но главное - будущее, результат".

Важно объединять усилия, чтобы вместе стать сильнее. Об этом будут говорить завтра во время пленарной сессии. Но на этом второй белорусский "ИННОПРОМ" не завершится. Деловые события запланированы также на пятницу.