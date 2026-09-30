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Передовые модели, ноу-хау и мнения экспертов - Минск принимает "ИННОПРОМ. Беларусь"

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Один из ключевых драйверов экономического роста - промышленность. Все нынешние достижения - именно благодаря хозяйскому подходу Александра Лукашенко - на старте президентства. Глава государства не дал "разбазарить" предприятия... И сегодня народное достояние действительно приносит пользу народу.

Успешные на рынке модели, а также яркие новинки... Все это представлено на II Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Крупный промышленный форум мы принимаем уже во второй раз - и традиционно с широким международным представительством.

трактор BELARUS-5425

Самый мощный трактор BELARUS-5425 весной показали Президенту, летом презентовали широкой публике на "БелАгро" - и осенью привезли на "ИННОПРОМ".

Алексей Шевцов, начальник бюро рекламы и организации выставок ОАО "МТЗ":

"Планируется переоснащение производства для того, чтобы наладить серийный выпуск этой продукции. За этот период, пока это все будет происходить, должны успешно завершиться и строительство, и испытания, которые сейчас идут в колхозах. Механизаторы очень сильно заинтересованы, довольны. Ребята даже приезжали из соседних хозяйств просто посмотреть".

Заказов на сегодня хватает, в том числе от российских компаний. Возможно, после "ИННОПРОМа" заявок станет еще больше. На большую промышленную неделю в Минск приехали представители 17 регионов большой страны. От Брянска до Ханты-Мансийска. Каждый хочет найти партнеров в Беларуси. Поэтому переговоры идут почти без пауз.

Алексей Винокуров, генеральный директор Научно-исследовательского института источников света имени А. Н. Лодыгина (Мордовия, Россия)

Алексей Винокуров, генеральный директор Научно-исследовательского института источников света имени А. Н. Лодыгина (Мордовия, Россия):

"С Брестским электроламповым заводом запланирована встреча. С ними идет общение по созданию новых продуктов и возможности их коммерциализации как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Также работаем с "АТЛАНТом". Сегодня проходила встреча. Обсуждали коммерческий потенциал. Ряд образцов направлен в сторону "АТЛАНТа". Ждем дальнейших заключений и кооперации".

Все договоренности на "ИННОПРОМе" принято доводить до подписания. Зона подписаний не пустует. Документы о сотрудничестве, поставках и создании стратегических для рынка продуктов. Союзному станку - быть!

Андрей Карцев, директор по продажам холдинга "Белорусская станкостроительная компания":

"Мы сможем производить большую гамму станков для разных металлов. Не только для одного типа металла, но с разной мощностью, с разными оборотами и так далее. Во-вторых, эти станки, благодаря российским шпинделям, а это одна из ключевых частей, ближе к тому, чтобы они были оформлены как станки ЕАЭС".

Дмитрий Колбасов, коммерческий директор "Центра эффективных производственных решений" (Россия)

Дмитрий Колбасов, коммерческий директор "Центра эффективных производственных решений" (Россия):

"Данные станки будут поставлены на российские машиностроительные предприятия - белорусский станок с российскими комплектующими. В перспективе у нас сотрудничество с другими станкостроительными компаниями в Беларуси".

Союзный 3D-принтер презентовали на выставке

Промышленность начинается со станков, но в век технологий еще и с 3D-принтера. Первую российско-белорусскую модель показали сегодня на выставке - и, кстати, наших комплектующих там 60 %. Это не только железо, еще начинка - та самая, что делает оборудование действительно передовым.

"Мы планируем создать в Беларуси одну из ключевых производственных площадок. Здесь будут выпускать не только 3D-принтеры, но и вспомогательное оборудование для всей цепочки аддитивных технологий. Также мы намерены развивать НИОКР и обучать персонал", - отметил директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.

Союзная интеграция и кооперация - пример для остальных. По этому же пути идем и в рамках ЕАЭС. Наши партнеры по "евразийской пятерке" - тоже на "ИННОПРОМе". В этом году с сильной транспортной специализацией.

Ерлан Амренов, директор департамента машиностроительной компании (Казахстан):

"Мы недавно отгрузили последнюю партию колесных пар Осиповичского завода транспортного машиностроения. Кроме того, мы покупаем пруток белорусского производства для изготовления рельсовых скреплений. Сейчас ведутся переговоры о дальнейшем углублении сотрудничества".

С таким же настроем приехали компании из Ирана. Этот белорусский "ИННОПРОМ" для восточной страны первый, но что приятно - желающих участвовать долго искать не пришлось. Дальнее расстояние между Минском и Тегераном уж точно не помешает установить новые контакты.

Сейед Мохаммад Джавад Хорасани, директор по технологиям Национальной иранской компании медной промышленности

Сейед Мохаммад Джавад Хорасани, директор по технологиям Национальной иранской компании медной промышленности:

"Мы представляем Национальную иранскую компанию медной промышленности. Вообще, наша страна занимает шестое место в мире по запасам меди. Такие объемы - надежная основа для стабильного производства и долгосрочного развития. Но, конечно, в одиночку все делать сложно. Мы ищем новых партнеров, в том числе и в Беларуси. Для этого и приехали на "ИННОПРОМ". Первые впечатления очень хорошие, но главное - будущее, результат".

Важно объединять усилия, чтобы вместе стать сильнее. Об этом будут говорить завтра во время пленарной сессии. Но на этом второй белорусский "ИННОПРОМ" не завершится. Деловые события запланированы также на пятницу.

Разделы:

Экономика

Теги:

ИННОПРОМ Беларусь
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