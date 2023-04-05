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Передовые достижения станкоинструментальной отрасли представлены на международной выставке в Минске
Белорусская промышленность продолжает наращивать объемы производства. Только за январь и февраль экспорт в Россию увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателями 2022 года. Неплохие перспективы в области станкостроения. В этом году в нашей стране реализуются ряд инвестиционных проектов. Речь о совместных предприятиях в рамках Союзного государства.
Последние достижения в сфере станкостроения можно увидеть на международной выставке в Минске, которая проходит 4 по 7 апреля в Минском футбольном манеже. На промышленно-технологический форум съехались специалисты из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи и других стран. Здесь
В прошлом году была проведена серьезная работа по импортозамещению. И в этом году мы уверенно смотрим вперед. Планируем развитие предприятия, развитие конструкции выпускаемых станков. Портфель заказов сформирован до конца 2023 года и на первое полугодие 2024 года.
Представители белорусских заводов в этом месяце посетят Китай. Там пройдет масштабная выставка станкостроения. Также прорабатывается вопрос создания совместного с китайскими партнерами предприятия, которое разместится в нашей стране.
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