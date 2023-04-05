Передовые достижения станкоинструментальной отрасли представлены на международной выставке в Минске

В прошлом году была проведена серьезная работа по импортозамещению. И в этом году мы уверенно смотрим вперед. Планируем развитие предприятия, развитие конструкции выпускаемых станков. Портфель заказов сформирован до конца 2023 года и на первое полугодие 2024 года.

Виталий Крутько, директорОАО "Станкозавод "Красный борец"