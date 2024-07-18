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Переговоры, новые контакты и совместные проекты - правительственная делегация Беларуси с официальным визитом находится в Никарагуа
Официальный визит делегации правительства Беларуси во главе с премьер-министром в Латинскую Америку. Сегодня переговоры в столице Никарагуа - Манагуа. Здесь стартует и большая деловая часть - открытием бизнес-форума.
По итогам визита ждем подписания новых контрактов. Никарагуа - одна из самых редконаселенных стран Центральной Америки. Здесь живет менее 5,5 млн человек. Страна - член ООН и ряда других международных организаций, таких как Всемирная торговая, Американских государств, Движения неприсоединения и Международной комиссии по атомной энергии (МАГАТЭ). Выступает за многополярный и справедливый миропорядок.
Один из наиболее чувствительных вопросов для Никарагуа - это уход от экономической зависимости США. Поэтому все более активными становятся контакты с Россией и Китаем и странами всего Евразийского союза. Мы уважаем позицию каждого и почитаем его историю. Венок от премьер-министра к Мавзолею Команданте Карлоса Фонсеки Амадора. Революционера, одного из основателей и руководителей Сандинистского фронта национального освобождения. Выступал в защиту идеалов равенства, социальной справедливости, национальной независимости и народовластия.
Беларусь готова предложить свою технику - от автобусов, коммунальных машин до карьерных самосвалов, в которой так нуждается эта страна. Во время визита и встреч будет обсуждаться весь комплекс вопросов: от торговли, инвестиций до международного сотрудничества.
Никарагуа - наш потенциальный партнер, здесь нас ждут очень интересные встречи и переговоры по широкому спектру моментов нашего сотрудничества. Я здесь говорю и о встрече деловых кругов, и об индивидуальных переговорах в рамках поставок белорусской продукции, и об индивидуальных встречах на самом высоком уровне. Белорусов здесь ждут. Нам здесь приятно находится, нам есть что предложить этой стране. Никарагуа сейчас нарабатывает и прибавляет в экономическом развитии. Страна собирается копать новый канал, а там где новый канал, должна быть наша техника. Об этом Роман Головченко уже говорил на предварительных переговорах.
Премьер-министр сегодня проведет переговоры с советником Президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества. По окончании переговоров планируется подписание договоренностей. Среди базовых - дорожная карта о развитии торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Никарагуа на ближайшую перспективу и взаимной помощи в таможенных делах.
Общую сумму контрактов по итогам переговоров делегации правительства и работы бизнес-форума подсчитают завтра. А сегодня здесь, в Манагуа, и культурная программа от Большого театра Беларуси, посвященная 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.
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