Переговоры, новые контакты и совместные проекты - правительственная делегация Беларуси с официальным визитом находится в Никарагуа

Никарагуа - наш потенциальный партнер, здесь нас ждут очень интересные встречи и переговоры по широкому спектру моментов нашего сотрудничества. Я здесь говорю и о встрече деловых кругов, и об индивидуальных переговорах в рамках поставок белорусской продукции, и об индивидуальных встречах на самом высоком уровне. Белорусов здесь ждут. Нам здесь приятно находится, нам есть что предложить этой стране. Никарагуа сейчас нарабатывает и прибавляет в экономическом развитии. Страна собирается копать новый канал, а там где новый канал, должна быть наша техника. Об этом Роман Головченко уже говорил на предварительных переговорах.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси