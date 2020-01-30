Переговоры по поставкам нефти из Казахстана в Беларусь пройдут на следующей неделе

Делегация концерна "Белнефтехим" отправится в эту страну. Такая договоренность достигнута сегодня в Алматы на встрече двух премьеров Сергея Румаса и Аскара Мамина. Накануне Президент подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение соответствующих переговоров. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе потенциальных стран - поставщиков нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита Президента в Нур-Султан. Сейчас в Казахстане находится правительственная делегация. Завтра в Алматы пройдет заседание Евразийского межправсовета и форума "Цифровое будущее глобальной экономики". Напомним, Беларусь с этого года председательствует в органах Евразийского экономического союза.