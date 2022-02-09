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Переговоры по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС и Индия могут пройти в ближайшие месяцы

ЕАЭС и Индия приближаются к созданию зоны свободной торговли. Первый раунд переговоров может пройти уже в ближайшие месяцы. Вопрос сотрудничества рассматривается и в контексте большого экономического коридора "Север-Юг", с акцентом не только на сферу транспорта, речь идет и об экономических партнерствах в Евразии.

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