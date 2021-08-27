Переход Японии на электрокары оказался неудачным

Переход Японии на электрокары оказался пустой тратой денег. Большинство зарядных устройств оказались невостребованными и уже начали устаревать - об этом пишет Bloomberg. Власти Японии еще в 2012 году выделили 911 миллионов долларов на постройку заправок для электрокаров, но экоавтомобилей почти не прибавилось - на них приходится примерно 1 % машин. Срок службы зарядных станций - 8 лет, заменять их будут в ближайшие 2 года. Теперь их разместят в удобных и доступных местах - власти надеются, что электромобилей на дорогах станет больше.