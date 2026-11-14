Перекусы без сахара: 13 тыс. фруктовых батончиков в сутки выпускают в агрогородке Новка

Краткий пересказ от ИИ

Сильные регионы - один из ключевых ориентиров социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие. Точками роста в сельской местности становятся современные высокотехнологичные производства.



В агрогородке Новка Витебского района ставку сделали на переработку овощей и фруктов. Востребованную витаминную продукцию изготавливают по уникальной для Беларуси технологии.

Сублимационная сушка клюквы

Грамотное сочетание хозяйского подхода с научным демонстрирует предприятие в Новке. За основу берут выращенные на белорусской земле овощи и фрукты. А на выходе получают эксклюзивную плодоовощную продукцию.

Уникальная для Беларуси технология - сублимационная сушка

Фишка в уникальной для Беларуси технологии - сублимационной сушке. При консервировании влага удаляется из замороженного сырья в условиях вакуума. Лед переходит в пар, минуя жидкую фазу. Так продукт сохраняет форму, структуру, вкус, аромат и большую часть питательных веществ.

"Циклы мы подстраиваем для своего сырья. Например, клюква у нас проходит цикл где-то 12 часов: от предварительного замораживания до готовой продукции. Малина немного меньше - 10 часов. Все этапы отслеживаем онлайн, по приложению. Это очень удобно", - рассказал инженер предприятия по переработке плодоовощной продукции Иван Плешанов.

Процесс переработки сырья

В ассортименте - фрукты, овощи, ягоды и грибы. Ставка на белорусское. Всего в сезон перерабатывают около 300 т сырья. Готовую продукцию поставляют на хлебозаводы и кондитерские фабрики - внутренний рынок в приоритете.

Производство готовых изделий здорового питания

"Технология сушки - это совместная белорусско-российская разработка. Мы налаживали этот процесс в сотрудничестве с крупными российскими институтами. Это лучшее, что может дать сушильное дело на сегодняшний день. И с точки зрения потребительских свойств, и с точки зрения удобства работы", - подчеркнул директор предприятия Владимир Густинович.

Предприятие не стало ограничиваться только сушкой плодоовощной продукции. Наладили выпуск фруктовых батончиков. В сутки с конвейера их сходит порядка 13 тыс. штук.

Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций

Десять лет назад предприятие начинало с небольшого сушильного участка с тремя рабочими. Производственному развитию содействовала союзная интеграция. Благодаря российским инвесторам расширились и площади, и штат. Елизавета Богрец в команде чуть больше года. Специалист универсальный. В зоне ответственности - качество продукции на каждом этапе производственной цепочки.

Предприятие в постоянном поиске новых решений. Продолжает сотрудничать с белорусскими и российскими учеными. В основе работы на перспективу лежит четкое понимание того, что экономическая эффективность производства - залог развития региона и благосостояния людей.