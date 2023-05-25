Перевалка белорусских грузов через порты Мурманска выросла втрое

Очень важно, что и поставки из Мурманской области в Беларусь, и из Беларуси к нам нарастают. Например, тема, связанная и с безопасностью, и с функционированием наших предприятий, - это корм для рыб. Практически весь объем корма мы получаем из Беларуси. Это выгодно взаимно. Техника карьерная, которая уже работает на территории, и новые виды, над которыми работают коллеги для того, чтобы в том числе заместить ту технику, поставки которой сегодня в силу понятных причин невозможны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России

