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Перевалка белорусских грузов через порты Мурманска выросла втрое

За четыре месяца этого года перевалка белорусских грузов через порты Мурманска втрое выше, чем за весь прошлый год. Об этом на встрече с губернатором Мурманской области заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В Заполярье сегодня с рабочим визитом находится делегация белорусского правительства. Вопросы логистики сегодня имеют важное значение, и мы сознательно идем в Мурманск. Здесь уникальные возможности: незамерзающий Кольский залив, выход в два океана и нивелирование рисков свободы движения на Балтике. Но сегодня мы обсуждаем не только транзит, но и строительство собственного терминала в порту.

Есть варианты, они проработаны. Но надо будет нам принять решение. Я не говорю, что оно окончательное будет сегодня. Я должен для себя, в первую очередь, определиться и доложить главе государства о предложениях правительства для окончательного решения. Но потом мы перейдем непосредственно к стадии безнес-планирования и юридической проработке, как правильно структурировать эту сделку.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси
Очень важно, что и поставки из Мурманской области в Беларусь, и из Беларуси к нам нарастают. Например, тема, связанная и с безопасностью, и с функционированием наших предприятий, - это корм для рыб. Практически весь объем корма мы получаем из Беларуси. Это выгодно взаимно. Техника карьерная, которая уже работает на территории, и новые виды, над которыми работают коллеги для того, чтобы в том числе заместить ту технику, поставки которой сегодня в силу понятных причин невозможны.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России

Также в Мурманске будет открыт сервисный центр БелАЗов, что повысит возможности по ремонту и обслуживанию. Мы готовы участвовать в обновлении аэропорта, предлагаем лифтовое оборудование, эскалаторы и траволаторы. Подробнее о новых направлениях сотрудничества будут говорить 26 мая на заседании рабочей группы.

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