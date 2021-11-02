ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Период обмена белорусских банкнот образца 2000 года завершится 31 декабря

Обменять банкноты образца 2000 года можно до 31 декабря - об этом напоминает Нацбанк. С нового года они будут считаться недействительными, то есть утратившими силу законного платежного средства. Кассы Национального банка расположены в Минске по улице Толстого, 6 и работают по будним дням. Деноминация в Беларуси прошла в 2016 году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все