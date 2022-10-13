Перспективное направление - в экспериментальных хозяйствах страны приступили к уборке подсолнечника

Белорусское подсолнечное масло - перспектива ближайшего времени. В экспериментальных хозяйствах страны началась уборка подсолнечника и заготовка семян. Аграрии уже оценивают первые полученные урожаи, собирают порядка 30 центнеров с гектара - результат на уровне мировых производителей. Теплолюбивую культуру помогли адаптировать к нашим широтам отечественные ученые - подобрали специальные сорта, разработали технологию возделывания. И теперь не сомневаются, что за подсолнечником будущее. Юрий Карнелович изучил перспективы нового направления в растениеводстве.

"Вот так, на первый взгляд не презентабельно, выглядит подсолнечник перед уборкой. Но хочу сказать, что это то, что нам необходимо. Он полностью созрел и готов к уборке", - руководитель хозяйства Евгений Дудак лично контролирует ход уборочной. Такое пристальное внимание не удивительно, в этом году здесь впервые начали возделывать пока экзотическую для Беларуси культуру - подсолнечник. Взвесили все за и против, просчитали возможную экономическую выгоду и засеяли около 200 гектаров.



Это экономически выгодная культура. Рентабельность может достигать порядка 100 %. Так же пополнение выручки в осенний период. Урожайность составляет порядка 32 центнеров с гектара. Это хороший результат. Евгений Дудак, директор ОАО "Акр-Агро"



Весь процесс, от посадки подсолнечника, ухода за растениями и до уборки, в хозяйстве проводили по технологии, разработанной учеными специально для наших широт. Семена использовали гибридные, они среднеспелые с высоким содержанием масла. Приобрели специальную жатку для комбайна, которая позволяет сократить потери до минимума.



Сбор урожая доверили опытному механизатору. Дмитрий Цыбульский за штурвалом уже 20-й сезон. Постигать тонкости уборки подсолнечника ему долго не пришлось. Технология ничем не отличается от зерновых.



Нужно, чтобы подсолнечник был подсушенный, чтобы хорошо вымолачивалось. Потому что когда сырая погода, то у комбайна сито забивает, чистить постоянно надо и большие потери тогда идут. Желательно, чтобы сухо было. Дмитрий Цыбульский, механизатор ОАО "Акр-Агро"



Собранные семена требуют доработки. Их нужно высушить и очистить. Для этого используют обычный зерносушильный комплекс.



Влажность поступает 17 %. Мы досушиваем до 7 % влажности. 60 тонн мы можем сушить в сутки, потому что на сушилку у нас идет 30 тонн зерна. Янина Швецова, агроном-семеновод ОАО "Акр-Агро"



Чтобы переработать дневной урожай подсолнечника, комплекс работает в две смены. Энергозатраты сопоставимы с зерновыми, зато цена на семечки на порядок выше. За тонну прибыль до тысячи рублей.



После сушки семена подсолнечника отправляются на склад. Здесь хранится примерно 120 тонн. Они уже очищены и готовы к реализации. Через несколько недель их отправят на переработку.



Выгода от солнечного цветка для хозяйства двойная. Оборотные средства, и шрот, полученный при отжиме масла. Это незаменимая кормовая добавка, богатая белком.



Белок нужен для животных для того, чтобы сбалансировать правильно рационы крупнорогатому скоту по белку. Когда хватает по рациону белка, значит можно получить и высокие удои, высокие привесы. Тамара Хованская, главный зоотехник ОАО "Акр-Агро"



Научный подход к выращиванию подсолнечника



Сегодня интерес к подсолнечнику растет как у хозяйств, так и у фермеров. Теплолюбивая культура неплохо приживается в наших широтах.



Доцент Гродненского аграрного университета Виктор Гончарук уже несколько лет занимается этой темой. Говорит, что климат у нас стал мягче, влаги хватает, технологии возделывания разработаны. Белорусским аграриям вполне под силу конкурировать с производителями южных стран.



Беларусь ежегодно закупает около 100 тысяч тонн подсолнечного масла для потребления и около 700 тысяч тонн шрота подсолнечного. Главное - точное и четкое соблюдение технологии возделывания. А подсолнечник относится к такой категории культур: если ты в эту культуру вложишь, то она всегда тебя отблагодарит вдвойне. Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета



В Беларуси засеяно подсолнечником около двух тысяч гектаров. Для уборки аграриям понадобится как минимум еще три недели.

