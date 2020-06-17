Перспективные экспортные направления Гомсельмаша - Африканский континент и Китай

БМЗ и Гомсельмаш - вопросы господдержки

Сегодня вице-премьер Беларуси Юрий Назаров с рабочим визитом посетил Гомельскую область. Главный повод - ознакомиться с работой промышленных гигантов региона. Первая точка маршрута - Белорусский металлургический завод. В прошлом году предприятие вышло на новые рынки сбыта, поставило в 65 стран более 2 миллионов тонн металлопродукции, в том числе инновационной. За 5 месяцев этого года БМЗ уже выплавил миллион 77 тысяч тонн стали. Более 80 % отгружено на экспорт. При этом кризис в мировой экономике, связанный с эпидемиологической ситуацией, ощутимо отражается и на финансовой устойчивости белорусских предприятий. Некоторым необходима господдержка. Этот вопрос и стал ключевым на встречах вице-премьера с руководителями БМЗ и Гомсельмаша.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Вот сейчас надо просто разрулить ситуацию, как финансово подставить плечо предприятию для того, чтобы они в это непростое время могли дальше более-менее уверенно себя чувствовать. Поэтому сейчас вырабатываем решение. Видите, у нас тут и банкиры, ищем решение, как это оздоровление провести. По Гомсельмашу ситуация несколько проще в том плане, что решение уже принято и согласовано с Главой государства. Это будет рассрочка, реструктуризация задолженности".

Гомсельмаш -140 % экспорта

Дмитрий Муляр, замдиректора по реализации и развитию - директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш":

"Сегодня мы имеем более 140 % экспорта по итогам 5 месяцев в сравнении с прошлым годом. У нас до конца года портфель заказов сформирован. Имеется стратегия до 2030 года разработанная. Определен список стран экспортных основных - топ-20".



Гомсельмаш. Перспективные экспортные направления