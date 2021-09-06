Перспективные месторождения, нефтедобыча и строительство зарядных станций - Президент встретился с гендиректором Белоруснефти

Сегодня это крупнейший продавец нефтепродуктов в стране, доля на рынке около 70 %. Если раньше нефтяники строили и ремонтировали чужие скважины под заказ, то теперь реализуют собственные зарубежные проекты.



Последние 4 года уровень добычи нефти в Беларуси увеличивается ежегодно на 20 тысяч тонн. В этом году стоит задача добыть минимум миллион 730 тысяч тонн черного золота.

