3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Перспективные месторождения, нефтедобыча и строительство зарядных станций - Президент встретился с гендиректором Белоруснефти
Геологоразведка, добыча и переработка нефти, реализация продукции через самую крупную в Беларуси сеть автозаправочных станций.
Факт
Доклад о работе Белоруснефти Президенту представили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и гендиректор производственного объединения Александр Ляхов.
В этом году Белоруснефть празднует 55-летие.
Пройден большой путь от простого нефтедобывающего предприятия до современной компании с полным циклом.
В этом году в Беларуси планируют добыть минимум 1 млн 730 тыс. тонн нефти
Сегодня это крупнейший продавец нефтепродуктов в стране, доля на рынке около 70 %. Если раньше нефтяники строили и ремонтировали чужие скважины под заказ, то теперь реализуют собственные зарубежные проекты.
Последние 4 года уровень добычи нефти в Беларуси увеличивается ежегодно на 20 тысяч тонн. В этом году стоит задача добыть минимум миллион 730 тысяч тонн черного золота.
В данный момент в Беларуси очень перспективным видится открытие новых месторождений и добыча нефти на юге Гомельской области. Геолого-разведочные работы проходят сейчас на территории Лельчицкого и Ельского районов. В следующем году на очереди Наровлянский и Хойникский. Есть большие планы на освоение недр Припятского Полесья.
В Беларуси до конца года будет 600 ЭЗС
Сегодня на белорусских дорогах около 4 тысяч электромобилей. Активно пополняется и городской парк электробусов. Сеть элетрозарядок включает уже более 450 станций. До конца года их будет 600.
Этого вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. Думаю, это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу.
Белоруснефть планирует строить и быстрые зарядные комплексы, которые позволяют за короткий промежуток времени заправлять автомобиль. Кстати, производитель оборудования для электрозаправочных станций - отечественное предприятие "Витязь".
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов