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Перспективные проекты и преференции для открывающих бизнес обсудят на Белорусском инвестиционном форуме в Москве
Топ-3 направлений для инвестирования в белорусскую экономику. Пищевая промышленность и сельское хозяйство, фармацевтика, а также добыча полезных ископаемых. Логистика и торговля практически не уступают. Об этом в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" рассказал директор Национального агентства инвестиций и приватизации. Какие проекты для нашей страны наиболее перспективны? А также какие преференции действуют для тех, кто открывает бизнес у нас? Это обсудят 23 ноября в Москве на Белорусском инвестиционном форуме. Мероприятие соберет профильных экспертов, представителей госсектора, свободных и особых экономических зон.
Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси: Россия занимает больше половины наших инвестиций, их доля постоянно растет. На втором месте Кипр, в топ-5 вошли ОАЭ, потенциал стран Ближнего Востока и Северной Африки очень высок и использован для Беларуси - это хороший знак. Еще бы я отметил Пакистан.
Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.
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