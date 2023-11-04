Перспективные проекты и преференции для открывающих бизнес обсудят на Белорусском инвестиционном форуме в Москве

Топ-3 направлений для инвестирования в белорусскую экономику. Пищевая промышленность и сельское хозяйство, фармацевтика, а также добыча полезных ископаемых. Логистика и торговля практически не уступают. Об этом в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" рассказал директор Национального агентства инвестиций и приватизации. Какие проекты для нашей страны наиболее перспективны? А также какие преференции действуют для тех, кто открывает бизнес у нас? Это обсудят 23 ноября в Москве на Белорусском инвестиционном форуме. Мероприятие соберет профильных экспертов, представителей госсектора, свободных и особых экономических зон.