ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Перспективные проекты и преференции для открывающих бизнес обсудят на Белорусском инвестиционном форуме в Москве

Топ-3 направлений для инвестирования в белорусскую экономику. Пищевая промышленность и сельское хозяйство, фармацевтика, а также добыча полезных ископаемых. Логистика и торговля практически не уступают. Об этом в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" рассказал директор Национального агентства инвестиций и приватизации. Какие проекты для нашей страны наиболее перспективны? А также какие преференции действуют для тех, кто открывает бизнес у нас? Это обсудят 23 ноября в Москве на Белорусском инвестиционном форуме. Мероприятие соберет профильных экспертов, представителей госсектора, свободных и особых экономических зон.

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси: Россия занимает больше половины наших инвестиций, их доля постоянно растет. На втором месте Кипр, в топ-5 вошли ОАЭ, потенциал стран Ближнего Востока и Северной Африки очень высок и использован для Беларуси - это хороший знак. Еще бы я отметил Пакистан.

Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все