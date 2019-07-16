Перспективные сферы сотрудничества с Приморским краем - от АПК до промышленности

Беларусь готова сделать свой вклад в развитие Приморского края. И в целом - закрытых тем в сотрудничестве с российскими регионами нет. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.



Большая делегация этого региона находится в Минске. Сам Кожемяко бывал у нас неоднократно, работая во главе Амурской и Сахалинской областей. Став губернатором Приморья вновь приехал вместе с представителями власти и бизнеса края.

Александр Лукашенко наградил орденом Почета российского губернатора Олега Кожемяко



Начали встречу с торжественного момента - за укрепление дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией губернатор удостоен высокой награды - Александр Лукашенко вручил ему сегодня орден Почета. Отметив личный вклад в развитие диалога между странами. Награждение Олега Кожемяко прошло в присутствии семьи - в зале рядом с ним его супруга и дети. Кстати, корни у российского губернатора - белорусские - бабушка родом из наших мест.

Что касается развития общей экономики с Приморским краем, то перспективные сферы сотрудничества - от АПК до промышленности. Это понятно и по программе визита делегации. Там значатся агрокомбинаты, машиностроительные предприятия.

Приморский край - перспективный партнер для Беларуси на Дальнем Востоке

Мы можем значительно нарастить поставки продовольствия в этот регион. Аграрии готовы подключиться к программе развития сельского хозяйства края. Тем более уже есть примеры успешных проектов строительства молочно-товарных комплексов и агрогородков на Сахалине.





Белорусский опыт, технологии и научные разработки будут кстати в регионе, богатом лесными ресурсами и полезными ископаемыми. Идет развитие региона, модернизация инфраструктуры. Востребована наша техника. В планах серьезно увеличить поставки БелАЗов. Помимо карьерной техники Беларусь может обеспечить потребности региона в дорожно-строительных и лесозаготовительных машинах. Плюс городской электрический транспорт. Готовы не только торговать - нацелены и на создание совместных производств.

Все детали контактов обсудят рабочие группы регионов