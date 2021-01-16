Перспективы авторынка в Беларуси

50 тысяч автомобилей - именно столько машин сошло с конвейера "БелДжи" за три года. Успешность компании выглядит очень оптимистично на фоне общего проседания рынка новых автомобилей в Беларуси. Эксперты по итогам прошлого года констатируют на четверть спад продажи авто без пробега и связывают результаты с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. Проблемы ощутили на себе практически все производители, в нашей стране представлены 34 бренда. Приличный плюс в непростом 2020-м показал отечественный автопром: в Беларуси реализовано 9 тысяч автомобилей "джили", при этом в Россию завод смог реализовать на 50% больше машин, и объем продаж в страну-соседку превысил 180 миллионов долларов. Что ждать автолюбителям в 2021-м - расскажет Александр Смирнов.



Новый рабочий год для сборочного производства завода "БелДжи" стартовал 11 января - до этого две недели продолжался так называемый шокдаун. То есть - цеха останавливались на традиционную профилактику, которую проводят два раза в год. В этот раз получились своеобразные каникулы после продуктивного сезона.



Каждый 5-й новый легковой автомобиль, проданный в стране, произведен на заводе "БелДжи"

Естественно, во многом выйти на итоговую рентабельность в 5% "БелДжи" помогла гибкая кредитная линия.Именно благодаря удачным финансовым программам банков можно осторожно рассчитывать на положительные результаты в 2021 году, считают автоэксперты. Накануне на пресс-конференции обсудили причины проседания на четверть рынка новых авто в Беларуси и варианты развития событий.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

"Основным фактором этого падения послужило свертывание кредитования, финансовых программ, ухудшение процентных ставок на кредиты и лизинговые программы со стороны дилеров, банков и лизинговых компаний. Понимаем, что этот фактор и в этом году будет влиять на ситуацию, и мы строим планы на этот год в четкой взаимосвязи с общей экономической ситуацией в стране".



Эксперты констатируют, что в последние два месяца ушедшего года авторынок начал потихоньку оживать

Завод "БелДжи" планирует представить на автомобильном рынке свой электрокар

Именно "КулРэй" в своем классе стал выбором года россиян. На фоне успеха "БелДжи" удалось даже разгрузить склады и продать 23 тысячи авто в прошлом году. Продукция на 188 млн долларов ушла именно в восточную страну-соседку. Но и на родном рынке есть оптимистичные ожидания: с рядом банков уже достигнуты годовые договоренности, которые позволят обеспечить регулярность работы финансовых инструментов для покупки нового автотранспорта. При этом в скором времени завод "БелДжи" планирует