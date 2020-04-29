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Средняя цена нефти в 2020 году составит $35 за баррель
Всемирный банк ухудшил ценовые перспективы нефти. Средняя цена в 2020 году составит 35 долларов за баррель - говорится в докладе организации о перспективах развития сырьевого рынка. В октябре 2019-го во Всемирном банке ожидали, что средняя стоимость сложится на уровне 58 долларов. Также пересмотрен прогноз на 2021 год. ВБ ожидает, что стоимость барреля составит 42 доллара. Ранее прогнозировалось, что средняя цена будет на уровне 59 долларов за баррель.
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