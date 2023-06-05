Перспективы развития Беларуси и Калининградского края обсудили во Дворце Независимости

Чем крепче связи регионов, тем сильнее союз Беларуси и России. Потенциал регионального партнерства наших стран сегодня обсудили во Дворце Независимости.

Президент Беларуси принял губернатора Калининградской области. Антон Алиханов посещает Беларусь уже в третий раз. И всякий раз нам есть что показать и обсудить друг с другом, подчеркнул Александр Лукашенко.

Калининград всегда был близким для нас российским регионом. У нас давние, тесные связи. Одна из самых больших наших диаспор в России способствует их укреплению. И Беларусь, как и прежде, заинтересована в развитии сотрудничества. Что важно, не сдает позиции взаимная торговля, несмотря на попытки Литвы перекрыть транзит наших грузов. Но Президент заметит: трудности преодолимы!

Глава государства подчеркнул, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить общение с Калининградской областью и свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, была обречена на провал. "Сейчас мы в этом абсолютно убеждены, - заявил Президент. - Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится".

Более того, это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами, убежден Александр Лукашенко. Потому что таким образом развязывается экономическая (и не только экономическая) война, которую Беларуси и России безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз. "Потом пусть не обижаются. Мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока - с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может. Поэтому руководство (подчеркиваю - руководство) Балтийских государств, да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать. Мы эти сложности преодолеваем", - обратил внимание Президент.



У нас много точек взаимного интереса. В Калининграде хорошо знают белорусскую технику. Наши автобусы и троллейбусы - часть повседневной жизни региона. Александр Лукашенко предлагает линейку машин расширить. Перспективным выглядит дальнейший экспорт строительных услуг. Беларусь готова к участию в любых проектах и программах. Наш опыт позволяет решать самые сложные задачи.



"Мы подошли к $500 млн товарооборота. Это неплохая цифра. Но можем больше. В рамках новых инфраструктурных проектов белорусские предприятия готовы участвовать в процедурах закупок грузовиков, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных и строительных машин. Мы можем предложить высокотехнологичные станки и комплектующие. Словом, мы открыты для того, чтобы вы могли изучить наши возможности и предложить дальнейшие пути сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

"Беларусь, разумеется, готова к наращиванию поставок продовольственных товаров, которые уже хорошо зарекомендовали себя на российском рынке и известны под маркой "Зроблена ў Беларусі". Правда, начали очень серьезно и много раз подделывать этот бренд. Мы с этим сталкиваемся. Поэтому нам придется и здесь поработать", - подчеркнул глава государства.

Минск - Калининград: перспективы сотрудничества

