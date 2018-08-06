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Первая область-миллионер появится в Беларуси уже к вечеру
На утро Минский регион намолотил 963 тысячи тонн зерна. По темпам впереди по-прежнему Брестчина. Здесь собрали 850 тысяч тонн и уже вышли на финишную прямую - осталось освоить всего 15 процентов площадей. На счету Гродненской области 758 тысяч. Вровень идут Гомельская и Витебская. Всего каравай-2018 весит уже 3 миллиона 684 тысячи тонн.
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