Первая область-миллионер появится в Беларуси уже к вечеру

На утро Минский регион намолотил 963 тысячи тонн зерна. По темпам впереди по-прежнему Брестчина. Здесь собрали 850 тысяч тонн и уже вышли на финишную прямую - осталось освоить всего 15 процентов площадей. На счету Гродненской области 758 тысяч. Вровень идут Гомельская и Витебская. Всего каравай-2018 весит уже 3 миллиона 684 тысячи тонн.