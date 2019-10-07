Продукция белорусского АПК расширяет рынки сбыта, и до конца года первая партия белорусской говядины отправится в Турцию. Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов . Сейчас завершаются процедуры сертификации продукции для турецкого рынка. Первая пробная партия говядины отправилась уже и в Иран, куда не было поставок 7 лет.

Беларусь входит в топ-5 по большинству молочных товарных групп. А по сыру занимает четвертую позицию в мире после стран Объединенной Европы, Новой Зеландии и США. Наш сыр покупают в более чем 20 государствах. Из новых рынков - США и Канада, Катар, Саудовская Аравия, Ирак и Китай. К 2020 году сыроделы страны намерены подойти к миллиарду долларов в экспорте.