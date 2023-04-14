ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Первая подкормка озимых культур завершается в Минской области

Выполнение агротехнологии, а в итоге - гарантированный урожай. Первая подкормка озимых культур завершается в Минской области. Некоторые хозяйства приступили уже ко второму этапу внесения удобрений. Так, азотные смеси способствуют правильному развитию и росту восходов. На очереди химпрополка.

Также на зеленых плантациях проводят сев трав. В сельхозпредприятии "Черневичи", например, в одном бобово-злаковом миксе будут тритикале и клевер. Всего многолетние травы там растут на площади 600 гектаров. Тем временем общая пашня - почти 3 тысячи.

Всего в Борисовском районе озимые зерновые посеяны на площади 16 тысяч гектаров. Яровые культуры - еще плюс 10 тысяч.

Семена и удобрения, техника, топливо, профессиональные кадры для урожайного сезона - в центральном регионе есть все. Ежедневно работают специальные комиссии инженерные и агрономические. Созданы также обменный фонд на базе облагросервиса.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все