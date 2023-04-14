Выполнение агротехнологии, а в итоге - гарантированный урожай. Первая подкормка озимых культур завершается в Минской области. Некоторые хозяйства приступили уже ко второму этапу внесения удобрений. Так, азотные смеси способствуют правильному развитию и росту восходов. На очереди химпрополка.

Также на зеленых плантациях проводят сев трав. В сельхозпредприятии "Черневичи", например, в одном бобово-злаковом миксе будут тритикале и клевер. Всего многолетние травы там растут на площади 600 гектаров. Тем временем общая пашня - почти 3 тысячи.

Всего в Борисовском районе озимые зерновые посеяны на площади 16 тысяч гектаров. Яровые культуры - еще плюс 10 тысяч.