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Первая торговая площадка по продаже продукции лесхозов открылась в Гродно - цены ниже рыночных
Первая в регионе торговая площадка по реализации продукции лесхозов открылась в Гродно. Купить необходимые для строительства пиломатериалы теперь можно в одном месте и по ценам ниже рыночных.
Реализован проект в рамках выполнения поручения главы государства о доступности для населения стройматериалов из древесины. Для лесохозяйственных предприятий такая форма работы с покупателями позволит увеличить продажи и снизить остатки готовой продукции на складах. Для граждан это возможность без посредников приобрести товар и даже оформить на месте доставку.
То, что нужно человеку для строительства дома. Полный комплект стропильной системы, половая доска, вагонка. И комплектуем [продукцией] с предприятий концерна. Это окна, двери, чтобы человек пришел в одно место, купил все, что ему необходимо. Если нет таких размеров и такого ассортимента, значит действует заявительный принцип. Сегодня заявил, в течение недели он это получит.
Подобные торговые площадки уже действуют в столице. В ближайшие дни такие объекты откроются во всех областных центрах.
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