Первая торговая площадка по продаже продукции лесхозов открылась в Гродно - цены ниже рыночных

То, что нужно человеку для строительства дома. Полный комплект стропильной системы, половая доска, вагонка. И комплектуем [продукцией] с предприятий концерна. Это окна, двери, чтобы человек пришел в одно место, купил все, что ему необходимо. Если нет таких размеров и такого ассортимента, значит действует заявительный принцип. Сегодня заявил, в течение недели он это получит.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси