Комбайновые экипажи Клецкого района первыми в Минской области собрали 1000 тон зерна

Есть первая тысяча! Сегодня сразу два комбайновых экипажа Клецкого района первыми в Минской области собрали 1000 тон зерна и рапса нового урожая. В лидерах жатвы Петр Макрецкий и Александр Демидчик из хозяйства "Племенной завод Красная Звезда" и Сергей Костюкевич и Александр Бурак из предприятия "Кухчицы". Как раз в эти минуты в поле и на их рабочих местах проходит церемония награждения. Экипажам вручат благодарственные листы Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.