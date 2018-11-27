Первая в Гродненской области биогазовая установка введена в строй

Зеленая экономика в действии. В Щучинском районе введена в строй первая в Гродненской области биогазовая установка. Проект стоимостью около 5 миллионов долларов реализован всего за год благодаря привлечению иностранных и внутренних инвестиций. Технологию, позволяющую получать из органических отходов электроэнергию, предоставила литовская компания. Партнером выступил один из белорусских банков. В результате электростанция мощностью 5 мегаватт ежегодно будет отдавать в сеть около 40 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии для потребления внутри страны. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в электричестве целого поселка.