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Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства

Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон был принят парламентом Сальвадора. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней. Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране, криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом. Согласно новому закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.


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