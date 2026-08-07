Первый двухтысячник жатвы определился в Витебской области

В Витебской области определился первый комбайнер-двухтысячник жатвы-2026. Им стал Павел Грунтов, который работает в агрокомплексе "Возрождение" ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика".

К слову, для него эта уборочная - четвертая. В новом агросезоне доверили современный отечественный комбайн.

Павел Грунтов с детства знает, что такое сельский труд. В выборе профессии равнялся на отца и старшего брата, которые отвечают за продовольственную безопасность.

Как отмечают аграрии, коллектив заряжен на результат. В тесной связке работают комбайнеры и водители на отвозке зерна. Дорога каждая погожая минута.