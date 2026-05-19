Первый региональный белорусско-китайский форум пройдет в провинции Ганьсу
Первый региональный белорусско-китайский форум пройдет в этом году в провинции Ганьсу. Об этом сегодня сообщили в правительстве. Николай Снопков встретился с заместителем губернатора китайской провинции Ван Бинем.
Партнеры намерены укрепить межрегиональное сотрудничество - такая задача поставлена на высшем уровне. Предстоящий форум будет посвящен взаимодействию с нашей Гродненской областью. Гланая цель - подписание контрактов и привлечение инвестиций в нашу страну.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Президент нашей страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает важность и необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на уровень политических и человеческих отношений. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность. 12 мая этого года Президентом Беларуси утверждена новая директива о развитии отношений Беларуси и Китая. Это документ внутренний, это является настольная книга для наших руководителей по достижению намеченных целей сотрудничества с Китайской Народной Республикой в инвестиционном направлении и в торгово-экономическом".
Внешнеторговый оборот Беларуси и провинции Ганьсу, по данным китайской стороны, в прошлом году вырос на 14 %. Партнеры из Поднебесной уже реализуют и инвестпроекты в нашей стране. Налажено сотрудничество в науке, а также культурный обмен.