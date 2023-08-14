Первого в Брестской области водителя-пятитысячника чествовали в Каменецком районе

Год для нас был удачным. Мы получим рекордный урожай зерновых культур, рапс мы уже убрали, там тоже получен рекордный для нашего региона урожай, 28 тыс. тонн собрали рапса с урожайностью в 43 ц/га. По зерновым культурам завершается уборочная кампания. Уже 90 % площадей убрано по району. Половина хозяйств в районе уже завершили жатву.

Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома