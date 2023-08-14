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Первого в Брестской области водителя-пятитысячника чествовали в Каменецком районе

Первого в Брестской области водителя-пятитысячника чествовали в Каменецком районе. Водитель Степан Царук трудится в хозяйстве "Беловежский" более 20 лет. Это далеко не первый его рекорд, но вот 5 тыс. тонн зерна на жатве перевез впервые. С этим достижением передовика лично поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.

Уборочная была тяжелая - погода не позволяла убирать. Но урожай хороший агрономы вырастили, комбайнеры сжали, а я перевез.
Степан Царук, водитель ОАО "Беловежский"
Сегодня треть, по сути, в республике осталось убирать озимых, яровых, зерновых. Иесли с учетом рапса - 70 % сегодня убрано.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
Год для нас был удачным. Мы получим рекордный урожай зерновых культур, рапс мы уже убрали, там тоже получен рекордный для нашего региона урожай, 28 тыс. тонн собрали рапса с урожайностью в 43 ц/га. По зерновым культурам завершается уборочная кампания. Уже 90 % площадей убрано по району. Половина хозяйств в районе уже завершили жатву.
Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома

В Каменецком районе осталось обмолотить около 3 тыс. гектаров. При этом аграрии уже приступили к закладке нового урожая - начали сеять озимый рапс. В этом году Каменецкий регион обновил около 15 % комбайнов, приобретает кормоуборочную, почвообрабатывающую и другую технику.

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