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Первого водителя-тысячника по отвозке зерна чествовали в Гомельской области

Уже отмечаются достойные в своем деле, а именно в уборочной кампании. Лидера на уборочной в Гомельском регионе чествовали сегодня в агрокомбинате "Южный". Первым тысячником в юго-восточном регионе стал Игорь Морозов.

Трудоустроился он на предприятие в апреле. До этого также работал в агросфере в другом районе. Получил жилье в Ченках и переехал с семьей в Гомельский район. Вместе с женой воспитывает двух детей: дочке 6 лет, сыну всего 7 месяцев. Говорит, сам не ожидал от себя такого мощного результата, ведь жатва только началась.

Героя поздравляли на пшеничном поле глава района Дмитрий Козел, профсоюзные лидеры, артисты.

Шли к тысяче все вместе. Приятно. Один букет цветов подарю жене, один дочери.
Игорь Морозов, водитель агрокомбината "Южный"
На нашем предприятии уже как-то заведено, что у нас все люди трудолюбивые, борются за каждое зерно. В том году все наши экипажи комбайнов были тысячниками, некоторые даже были двухтысячниками. А водитель даже перевез три тысячи тонн.
Александр Казаченко, главный инженер-механик агрокомбината "Южный"

В районе уже убрали 2200 гектаров озимого ячменя, 1600 гектаров рапса и приступили к пшенице. Полным ходом в хозяйствах идет заготовка кормов.

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