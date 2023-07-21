3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первого водителя-тысячника по отвозке зерна чествовали в Гомельской области
Уже отмечаются достойные в своем деле, а именно в уборочной кампании. Лидера на уборочной в Гомельском регионе чествовали сегодня в агрокомбинате "Южный". Первым тысячником в юго-восточном регионе стал Игорь Морозов.
Трудоустроился он на предприятие в апреле. До этого также работал в агросфере в другом районе. Получил жилье в Ченках и переехал с семьей в Гомельский район. Вместе с женой воспитывает двух детей: дочке 6 лет, сыну всего 7 месяцев. Говорит, сам не ожидал от себя такого мощного результата, ведь жатва только началась.
Героя поздравляли на пшеничном поле глава района Дмитрий Козел, профсоюзные лидеры, артисты.
Шли к тысяче все вместе. Приятно. Один букет цветов подарю жене, один дочери.
На нашем предприятии уже как-то заведено, что у нас все люди трудолюбивые, борются за каждое зерно. В том году все наши экипажи комбайнов были тысячниками, некоторые даже были двухтысячниками. А водитель даже перевез три тысячи тонн.
В районе уже убрали 2200 гектаров озимого ячменя, 1600 гектаров рапса и приступили к пшенице. Полным ходом в хозяйствах идет заготовка кормов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все