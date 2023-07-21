Первого водителя-тысячника по отвозке зерна чествовали в Гомельской области

На нашем предприятии уже как-то заведено, что у нас все люди трудолюбивые, борются за каждое зерно. В том году все наши экипажи комбайнов были тысячниками, некоторые даже были двухтысячниками. А водитель даже перевез три тысячи тонн.

Александр Казаченко, главный инженер-механик агрокомбината "Южный"