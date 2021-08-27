Первому белорусскому комбайну - 25!

Заметное событие в машиностроении. Белорусскому комбайну - 25! В 1996 году в поля вышла первая зерноуборочная машина, сделанная в нашей стране. И это был старт отечественного комбайностроения, которое сегодня выросло в целый концерн, предлагающий современные машины как белорусским, так и зарубежным покупателям.

Четверть века, конечно, по меркам промышленного развития ничто. И достигнуть такого с нуля за 25 лет - результат! У конкурентов-то времени было побольше, скажет главный конструктор белорусских комбайнов. Сегодня с конвейера Гомсельмаша сходят 11 моделей. Модификаций - свыше 7 десятков! Но когда-то все начиналось с простой модели КЗР-10, которую до сих пор называют просто "Полесье".

Сегодня белорусский производитель уверен: наши комбайны под стать лучшим мировым образцам. Белорусы умеют делать хорошую и конкурентную технику. И, кстати, лишь четверть наших комбайнов остается на белорусском рынке, остальные уезжают на экспорт: в Россию, Казахстан, Украину. Заказы расписаны как минимум на полугодие. Что интересно, испытания на прочность - своего рода тест-драйв - комбайны проходят в поле. И не только свои. Но и известные заокеанские "Джон Диры" (которым, к слову, за 180 уже).