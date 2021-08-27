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Первому белорусскому комбайну - 25!
Заметное событие в машиностроении. Белорусскому комбайну - 25! В 1996 году в поля вышла первая зерноуборочная машина, сделанная в нашей стране. И это был старт отечественного комбайностроения, которое сегодня выросло в целый концерн, предлагающий современные машины как белорусским, так и зарубежным покупателям.
Четверть века, конечно, по меркам промышленного развития ничто. И достигнуть такого с нуля за 25 лет - результат! У конкурентов-то времени было побольше, скажет главный конструктор белорусских комбайнов. Сегодня с конвейера Гомсельмаша сходят 11 моделей. Модификаций - свыше 7 десятков! Но когда-то все начиналось с простой модели КЗР-10, которую до сих пор называют просто "Полесье".
Сегодня белорусский производитель уверен: наши комбайны под стать лучшим мировым образцам. Белорусы умеют делать хорошую и конкурентную технику. И, кстати, лишь четверть наших комбайнов остается на белорусском рынке, остальные уезжают на экспорт: в Россию, Казахстан, Украину. Заказы расписаны как минимум на полугодие. Что интересно, испытания на прочность - своего рода тест-драйв - комбайны проходят в поле. И не только свои. Но и известные заокеанские "Джон Диры" (которым, к слову, за 180 уже).
Так что, по большей части в наши поля выходят белорусские комбайны. И их порядка 7 тысяч. Ежегодно нужно обновлять около 600 машин. Но сегодня стоят и другие задачи - не просто техника под маркой "Сделано в Беларуси", но и сделана из белорусских комплектующих. Тем более, санкции то и дело подрывают поставки нужных узлов. Замена импорту - важная задача. Но и успехи есть: на Гомсельмаше за 5 лет импортоемкость производства сократили вдвое. Но предстоит ускориться.
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