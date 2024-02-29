3.68 BYN
Первую нефтяную скважину на новой площади Белоруснефть планирует пробурить в конце 2025 года
Белоруснефть планирует прорубить первую нефтяную скважину на новой площади в конце следующего года. Речь идет о территории в 1 256 километров квадратных в границах Речицкого, Лоевского и Гомельского районов.
На крупнейшем участке нефтяники активизируют 3D-сейсморазведку с современными методиками и технологиями. Здесь запланировано более 200 тысяч пунктов геофизических наблюдений.
На предприятии полагают, что здешние недра скрывают весомые запасы углеводородов, так как рядом с площадью расположены успешно освоенные Южно- и Западно-Александровское месторождения.
Добавим, добыча нефти в Беларуси в январе выросла на 2,3 % по сравнению с январем 23-го.