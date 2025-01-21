Первые опытные белорусские электрокары проходят испытания

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Новые компетенции в создании электротранспорта. Первые опытные электрокары уже проходят технические испытания и коммерческую оценку.
На очереди выход машин в серийное производство. Все "электрички" сошли с конвейера в Борисове. Взят курс на максимальную локализацию комплектующих. Порядка десяти белорусских предприятий включились в работу по поставкам компонентой базы.
Электрокар собран на 70 % из отечественных компонентов.
Локализация гарантирует высокий уровень обслуживания машин в перспективе. Владельцы белорусских "электричек" смогут получить сервисную поддержку минимум на 10 лет.