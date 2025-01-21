Первые опытные белорусские электрокары проходят испытания

Новые компетенции в создании электротранспорта. Первые опытные электрокары уже проходят технические испытания и коммерческую оценку.

На очереди выход машин в серийное производство. Все "электрички" сошли с конвейера в Борисове. Взят курс на максимальную локализацию комплектующих. Порядка десяти белорусских предприятий включились в работу по поставкам компонентой базы.