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Первые опытные белорусские электрокары проходят испытания

Новые компетенции в создании электротранспорта. Первые опытные электрокары уже проходят технические испытания и коммерческую оценку.

На очереди выход машин в серийное производство. Все "электрички" сошли с конвейера в Борисове. Взят курс на максимальную локализацию комплектующих. Порядка десяти белорусских предприятий включились в работу по поставкам компонентой базы.

Электрокар собран на 70 % из отечественных компонентов.

Локализация гарантирует высокий уровень обслуживания машин в перспективе. Владельцы белорусских "электричек" смогут получить сервисную поддержку минимум на 10 лет.

промышленностьэлектромобиль