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Первые беспилотные машины БелАЗ поставят в Сибирь до конца года

Проект Беларуси и России - это самосвалы на 136 тонн и погрузчик. Специалисты управляют машинами на дистанции благодаря спутниковой системе навигации. Оператор за пультом может находиться за тысячи километров от карьеров по добыче угля и руды. Последние штрихи перед выполнением контракта сегодня обсудили в Жодино. Собрались специалисты двух стран, а также российские журналисты. Техника будет работать на экспериментальном участке в регионе Хакасия.

Кроме того, планируются поставки в Россию и еще одного комплекса из пяти машин. И только после интенсивного тест-драйва в течение года будет обсуждаться серийное производство самосвалов-беспилотников.  

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