Первые тонны калийной руды на Нежинском ГОК начнут добывать в 2023 году

Первые тонны калийной руды на Нежинском горно-обогатительном комбинате начнут добывать в 2023 году. Строительство завода в Любанском районе на месте Старобинского месторождения калийных солей ведется строго по графику и будет завершено в срок. 2 шахты уже наполовину готовы. Нижняя отметка в 720 метров. Именно такой глубины достигнут комплексы "Ольга" и "Ульяна". Основные работы в недрах земли сейчас ведутся по гидроизоляции, причем, в автоматизированном режиме.