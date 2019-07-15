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Первые тонны калийной руды на Нежинском ГОК начнут добывать в 2023 году

Первые тонны калийной руды на Нежинском горно-обогатительном комбинате начнут добывать в 2023 году. Строительство завода в Любанском районе на месте Старобинского месторождения калийных солей ведется строго по графику и будет завершено в срок. 2 шахты уже наполовину готовы. Нижняя отметка в 720 метров. Именно такой глубины достигнут комплексы "Ольга" и "Ульяна". Основные работы в недрах земли сейчас ведутся по гидроизоляции, причем, в автоматизированном режиме.

Открытие завода даст новый импульс развитию региона

Это не только дополнительные 2,5 тысячи рабочих мест. Проведена реконструкция железнодорожной станции "Уречье". В сентябре завершат прокладку газопровода длиной в 43 километра. А в самом городе воздвигают новый жилой квартал на 330 квартир. Первые два дома сдадут уже в этом году.

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