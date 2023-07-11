Первые в Беларуси комбайнеры-тысячники определились в Клецком районе

Озимый ячмень - это первая ранняя культура, первая ласточка, которая позволяет нам уже понять, в каком состоянии сегодня находятся наши зерновые культуры, и как он в целом ведет себя как культура. Мы ежегодно наращиваем площадь озимого ячменя. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день будет недобор по данной культуре. 43 тыс. гектаров мы посеяли. Если в прошлом году на эту текущую дату урожайность была 52 центнера, то сейчас по области - 40 центнеров с гектара.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома