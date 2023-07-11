ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Первые в Беларуси комбайнеры-тысячники определились в Клецком районе

Первые тысячники появились в Беларуси. И это аграрии Минской области. На личном счету комбайнеров хозяйства "Кухчицы" Клецкого района - 1000 тонн обмолоченного зерна озимого ячменя. Сегодня наградили первых героев уборочной кампании. Среди них комбайнеры и водители предприятия.

Все еще зависит от осенней посевной. Это все связано с тем, как сложится осенью: если посеют в сроки, то урожай будет, а если запоздали с посевом - урожая не будет. Условия труда у нас нормальные, можно даже сказать замечательные.
Николай Драгун, старший комбайнер ООО "Кухчицы"
Озимый ячмень - это первая ранняя культура, первая ласточка, которая позволяет нам уже понять, в каком состоянии сегодня находятся наши зерновые культуры, и как он в целом ведет себя как культура. Мы ежегодно наращиваем площадь озимого ячменя. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день будет недобор по данной культуре. 43 тыс. гектаров мы посеяли. Если в прошлом году на эту текущую дату урожайность была 52 центнера, то сейчас по области - 40 центнеров с гектара.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома

К уборке озимого ячменя приступили все хозяйства Минской области. Следующий этап - уборка озимого рапса и тритикале.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все