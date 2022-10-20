Первые в СНГ - предприятие "Витебскдрев" освоило производство инновационной влагостойкой плиты

Работа по продвижению плит достаточно непростая, но мы ее делаем, и интерес к этим видам продукции мы видим. В свете последних событий нужно было переориентироваться, причем переориентироваться быстро. Основные потоки мы переориентировали в РФ, в Среднюю Азию. Работаем более плотно с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас прорабатывается вопрос поставок в Иран.

Юрий Дойлин, гендиректор ОАО "Витебскдрев"