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Первые в СНГ - предприятие "Витебскдрев" освоило производство инновационной влагостойкой плиты

Белорусские предприятия работают над инновациями. Так, в ОАО "Витебскдрев" первыми на постсоветском пространстве разработали технологию и запустили производство влагостойких плит, которые, по оценкам специалистов, в ближайшее время смогут заменить на рынке СНГ аналогичную импортную продукцию.

В отличие от обычной древесной плиты влагостойкая имеет более плотную структуру и не боится конденсата. Использовать такое ноу-хау можно, например, для изготовления мебели для ванных комнат. Сейчас предприятие активно продвигает новинку.

Работа по продвижению плит достаточно непростая, но мы ее делаем, и интерес к этим видам продукции мы видим. В свете последних событий нужно было переориентироваться, причем переориентироваться быстро. Основные потоки мы переориентировали в РФ, в Среднюю Азию. Работаем более плотно с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас прорабатывается вопрос поставок в Иран.
Юрий Дойлин, гендиректор ОАО "Витебскдрев"

Следующей новинкой деревообработчиков станут огнестойкие плиты. Образцы новых изделий сейчас проходят испытания.

Фото:БелТА

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